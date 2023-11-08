До 5 років ув’язнення засуджено уродженця Прикарпаття, який допоміг окупантам приховати сліди масового вбивства українців у Маріуполі

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд виніс вирок 53-річному чоловіку, який допомагав окупантам приховувати сліди масового вбивства українців на Донеччині. Йому інкримінували колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Суд призначив йому покарання – 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також засудженого на 15 років позбавлено права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування.

Прокурори в суді довели, що у червні 2022 року засуджений погодився співпрацювати з представниками рф на окупованій Донеччині та проводив будівельні роботи з відновлення Маріуполя.

У грудні 2022 року він через підконтрольні будівельні компанії провів роботи з відновлення Донецького академічного обласного драматичного театру, філармонії та інших зруйнованих і пошкоджених збройними формуваннями рф будівель та споруд.

За вказівкою окупаційної влади було демонтовано центральну та фронтальну стіни драмтеатру, а також фасад споруди, на яких були сліди бомбардування 16 березня 2022 року.

Ці роботи проводились з метою приховування доказів воєнних злочинів.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура