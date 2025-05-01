До 5 років ув’язнення засуджено водійку, яка збила дитину та залишила її у небезпеці

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 57-річну жительку Дністровського району визнано винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітній дитині, а також у залишенні її в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Хотинський районний суд підтримав позицію прокурора та призначив жінці покарання — 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що 7 жовтня минулого року жінка, керуючи автомобілем «Renault Megane», здійснила наїзд на 7-річну дівчинку у місті Хотин Дністровського району. Водійка не вийшла до дитини, щоб перевірити її стан, не викликала швидку медичну допомогу, а залишила місце пригоди. Постраждалу з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Щоб уникнути відповідальності, громадянка намагалася приховати сліди злочину і втекла до Києва, де її згодом затримали правоохоронці.

Окрім позбавлення волі, суд зобов’язав жінку відшкодувати потерпілим моральну шкоду на загальну суму 700 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура