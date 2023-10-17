До 5 років ув’язнення засуджено водійку, яка збила на смерть 29-річну матір трьох дітей

Жінка-водійка у центрі Світловодська на тротуарі збила пішохідку. Загиблій було 29 років, вона матір трьох малолітніх дітей, наймолодшому з яких було півтора місяця життя.

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури водійку, яка спричинила смертельну аварію визнано винною за ч.2 ст.286 КК України та засуджено до реального терміну ув’язнення.

За словами процесуального прокурора Ігоря Васильківа, досудовим слідством зібрано достатню доказів вини обвинуваченої, які були ретельно досліджені та вивчені у ході судових слухань справи.

«Суд взяв до уваги усі надані прокурорам доводи та ухвалив для обвинуваченої у смертельному ДТП вирок у виді 5 років реального позбавлення волі. Жінку взяли під варту у залі суду. Також суд позбавив засуджену права керування транспортними засобами протягом трьох років. Наразі триває час на апеляційне оскарження вироку суду», – повідомив Ігор Васильків.

Обставини справи: ДТП сталася у м. Світловодськ 1 вересня 2021 року, близько четвертої ранку. Обвинувачена, перебуваючи за кермом автомобіля «MAZDA 6», рухалась по місту з перевищенням допустимої швидкості. При здійсненні маневру об’їзду, її авто відкинуло за зустрічну смугу з подальшим занесенням на тротуар. Відбувся наїзд на жінку-пішохода. Потерпіла від отриманих травм померла на місці аварії.

Кіровоградська обласна прокуратура