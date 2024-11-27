До 5 років ув’язнення засуджено закарпатця за побиття людини та незаконне поводження зі зброєю

За матеріалами співробітників Тячівського районного відділу поліції до 5 років позбавлення волі засуджено 44-річного жителя села Вонігово, який заподіяв умисне тяжке тілесне ушкодження закарпатцю.

Інцидент трапився у березні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення 51-річного жителя селища Буштино.

За даним фактом поліцейські розпочали розслідування та з’ясували, що до травмування чоловіка причетний житель села Вонігово, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за майнові, наркозлочини та злочини, пов’язані із незаконним поводженням зі зброєю. У день вчинення злочину зловмисник навідався до знайомого та вчинив з ним сварку. У ході конфлікту він схопив ніж, наніс господареві кілька ударів та втік.

У ході оперативних заходів поліцейські з’ясували, що з місця події зловмисник втік на автомобілі «Audi A6». Фігуранта оперативники впіймали у Мукачівському районі. У ході огляду його транспортного засобу було виявлено та вилучено два ручні гранатомети, два корпуси гранат Ф-1 та запали до них, пістолет Макарова, а також ящик з понад 1 тисячею набоїв.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції провели у справі всі необхідні слідчі дії та скерували матеріали кримінального провадження для судового розгляду. Суд визнав затриманого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Поліція Закарпатської області