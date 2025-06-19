До 5 років ув’язнення засуджено жителя Бердичева, який через помсту підпалив авто військовослужбовця

Прокурор Бердичівської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти місцевого жителя, якого визнано винним в знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Наприкінці лютого 2025 року, засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до автомобіля військовослужбовця Збройних Сил України із заздалегідь придбаним пальним, облив транспортний засіб і підпалив його. Причиною злочину стала особиста помста: чоловік розлютився через публікації потерпілого у соцмережі, які стосувалися його знайомої

У результаті підпалу автомобіль BMW X5, вартість якого становить 633 тисячі гривень, повністю згорів.

Бердичівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури