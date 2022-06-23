До 5 років в’язниці засуджено охоронця магазину, який закликав до ракетного удару по Вінницькій телевежі

Вінницький міський суд визнав винним у державній зраді уродженця Крижополя, охоронця в магазині «Магік».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 червня.

За матеріалами справи, у додатку «Telegram» представник РФ поставив йому завдання моніторити переміщення та концентрації Збройних сил України, з’ясувати засоби та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.

1 березня 2022 року, будучи обізнаним із місцями дислокації та оборонними позиціями ЗСУ, о 15 годин 31 хвилин обвинувачений записав та направив представнику РФ аудіо-повідомлення про необхідність артилерійських ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат підрозділам ЗС України та цивільному населенню.

Того ж дня о 18 години 29 хвилин чоловік відіслав аудіо-повідомлення зі своїми порадами та вказівками про нагальну необхідність ракетного удару підрозділами ЗС РФ по телевізійні вежі у Вінниці для повного припинення телерадіомовлення в Україні, що миттєво спричинить паніку серед населення України.

У судовому засіданні громадянин визнав свою вину, «щиро розкаявся» у вчиненому та надав суду показання. За його словами, після введення на території України воєнного стану він продовжував підтримувати у «Телеграмі» спілкування зі своїм товаришем, що проживає наразі на території РФ та є колишнім військовослужбовцем ЗС РФ.

«На той час, з ідеологічних міркувань, він бажав аби ЗС РФ швидше захопили столицю та інші великі міста України, в тому числі й Вінницю. На його думку, з цією метою ЗС України мали припинити чинити опір агресору, а оголошену в Україні мобілізацію він тоді вважав шкідливою та непотрібною, оскільки це лише розтягувало у часі процес захоплення України Збройними силами РФ», — йдеться у вироку.

У суді допитали дружину обвинуваченого, яка підтвердила, що її чоловік з дитинства знайомий з колишнім військовим ЗС РФ, який зараз проживає у Росії та займається бізнесом у сфері приватної охорони. Також чоловік їздив на заробітки в Росію орієнтовно у 2015 році та провів там приблизно три місяці.

У суді допитали свідка — військовослужбовця офіцерського складу військової частини А3008. Під час ракетного удару по телевежі у Вінниці його підрозділ ніс службу на даному об’єкті. 16.03.2022 завдано 2 ракетних удари по даній телевежі, однак поранених не було, хоча приміщення і зазнало часткових руйнувань.

У мобільному телефоні обвинуваченого, у «Telegram», виявили голосові повідомлення такого змісту: «…я воопще нах… не понімаю якого х.. вона панькаються з тим Маріуполем, Харковом? Ну, їб..ть відстроїться потом вся ця інфраструктура, ти дивиш, що роблять, ракети випускають? Там же ж саме основне кодло це, бендеровське. …», інше голосове повідомлення: «Братан, може в тебе які є зв`язки з серйозними людьми, скинь це оповєщєніє моє, нехай нах…й в…буть вишку щоб не віщали ці канали, ….., скинь комусь …., пускай оні передадуть дальше на вашу службу безопасності, надо прекратить телевещаніє, іменно етіх каналов внутрєніх украінскіх, бо тут реально всьо перекручівают….», смс-повідомлення: «Ти ж братан сам понімаєш, щас ето телевідєніє ето враг протів РФ…», смс-повідомлення: «Я же живу на Україні, ти понімаєш, я за цим ходом собитій дивлюся вот еті канали «СТБ», «Інтер», «1+1», «ІСТВ», і як вони віщают, які вони віщають, як вони людей настраюють, зомбірують, понімаєш, і люди збираються і йдуть на мобілізацію. Їм показують, що перелом аху..ний, в сторону української армії, а на самом дєлє, це не так. Вони підписують документи, а потом назад вже немає як, коли попадають на передову, бо вже куда назад? Тебе розстріляють. Понімаєш? Давно надо било вишку в`ї..т. Передай ето сообщеніє, тим кого ти знаєш, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я ж в курсе дела, мнє лучше знать, настроєніє людей, после етіх каналов».

За свої дії чоловік відбуватиме 5 років ув’язнення.