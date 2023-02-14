До 5 років за ґратами засуджено двох мешканців Херсонщини, які брали участь у проведенні псевдореферендуму

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури визнано винними двох мешканців сіл Новоолександрівка та Борозенське Бериславського району у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їх засуджено до 5 років позбавлення волі. Також їх позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років.

Прокурори у суді довели, що обвинувачені добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого «референдуму» щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

Впродовж 23-27 вересня 2022 року вони як члени незаконно створеної виборчої комісії ходили по домівках місцевих мешканців і роздавали їм бюлетені для проведення незаконного голосування.

Після цього передавали використані бюлетені так званій «голові» виборчої комісії для подальшого підрахунку та оголошення так званих результатів.

Обох викрито та затримано після звільнення Збройними Силами України території Херсонщини.

Досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора