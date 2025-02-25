До 5 років засуджено молодика, який пограбував малолітнього та намагався скоїти крадіжку

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічно обвинувачення стосовно юнака, який пограбував малолітнього та намагався скоїти крадіжку.

Прокурор довів у суді, що подія сталась 7 серпня 2024 року в м. Суми.

Обвинувачений побачив біля річки малолітнього, який рибалив. При цьому велосипед хлопчика стояв позаду нього біля дерева. Молодик тихенько підійшов до велосипеда та намагався його викрасти. Це побачив хлопчик, підбіг до обвинуваченого та хотів йому завадити. У цей час молодик помітив на шиї малолітнього золотий ланцюжок із хрестиком, схопив його та наказав хлопчику віддати. Усвідомлюючи перевагу нападника, потерпілий виконав наказ.

Попри те, що обвинуваченому всього 21 рік, він вже двічі був засуджений, зокрема, за шахрайство та домашнє насильство щодо свого батька.

У суді юнак провину свою визнав.

За вироком суду його засуджено до п’яти років та п’яти днів позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 та ч. З ст. 15/ч. 4 ст. 185 КК України).

Сумська обласна прокуратура