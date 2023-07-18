До 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено подружжя наркодилерів

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 39-річному чоловіку та його 33-річній цивільній дружині за незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з вироком суду, засуджені, проживаючи в Деснянському районі столиці, займались незаконним збутом психотропної речовини амфетамін.

У період січня-лютого 2023 року правоохоронці провели 3 оперативні закупівлі психотропної речовини у фігурантів.

Під час обшуку за місцем їхнього проживання правоохоронці вилучили психотропну речовину амфетамін, електронні ваги із залишками амфетаміну та грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва обвинувачених засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією ½ майна, яке є у їх власності.

Київська міська прокуратура