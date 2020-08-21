До 6 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено торговицю ацетильованим опієм

За публічного обвинувачення прокурорів Рубіжанського відділу Cєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Рубіжанським міським судом Луганської області жінку визнано винною та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурори у суді довели, що у жовтні 2018 року раніше судима, у тому числі за незаконний обіг наркотиків, місцева мешканка збула громадянину медичний шприц з ацетильованим опієм на території м. Рубіжне. За реалізовану «дозу» наркоторговиця отримала 300 гривень.

Після збуту наркотичного засобу жінка сама зробила покупцю внутрішньовенну ін’єкцію.

У ході дослідження зібраного обсягу доказів обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочину.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба прокуратури Луганської області