До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який наніс опоненту 5 ножових поранень

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 28-річного жителя м. Ворожба, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму опоненту, а також угнав транспортні засоби та обкрадав односельців.

У ходів слідства встановлено та доведено суді, що 1 серпня 2020 року близько 2 години ночі поблизу місцевого магазину в м. Ворожба між двома компаніями чоловіків на побутовому ґрунті виникла суперечка, під час якої один із присутніх дістав ніж, яким 5 разів ударив свого опонента в область лівої сторони грудної клітки ззаду. З місця події нападник втік, 33-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Водночас обвинувачений відповідав у суді також за угон мопеда та моторолера, а також крадіжки цінних речей із помешкань односельців.

До цього обвинувачений вже був три рази судимий за корисливі злочини, а також злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, при цьому судимості не зняті та не погашені. Більш того, йому встановлено адміністративний нагляд, зокрема заборонено залишати своє помешкання після 22 години, яким він знехтував.

У суді він провину свою у крадіжках та угоні транспортних засобів визнав, щодо нанесення ушкоджень стверджував, що то був самозахист.

За вироком суду чоловіка визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст.185 КК України). На вирок суду він чекав у СІЗО.

Сумська обласна прокуратура