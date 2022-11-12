До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який обікрав будинок, облаштований для евакуації родини

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка, який обікрав домогосподарство.

За даними слідства, подія сталась у березні 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення окупантів на Сумщину родина, яка проживає в м. Кролевець, виїхала в дачний будинок за містом. Люди закупили продукти харчування, облаштували побут тощо.

Коли небезпека окупації міста минула, вони повернулись у квартиру, однак у дачному будинку залишили речі та продукти харчування на випадок евакуації. За час відсутності господарів обвинувачений проник у будинок і викрав звідти всі цінності, у тому числі й продукти харчування.

За вироком суду чоловіка визнано винним у інкримінованому злочині та засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України).

Сумська обласна прокуратура