До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який побив металевою викруткою продавчиню

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 24-річного чоловіка, який побив металевою викруткою жінку.

Нагадуємо, що 14 серпня 2022 року близько 10 год у м. Глухів працівник хлібокомбінату привіз у місцевий продуктовий магазин хлібобулочні вироби. У цей час у магазині була лише продавчиня, яка й приймала товар.

Несподівано чоловік взяв із машини металеву викрутку та почав бити нею жінку. А коли потерпіла впала, то нападник затягнув її до підсобного приміщення магазину, де намагався зґвалтувати. Однак коли побачив, що від нанесених ним тілесних ушкоджень у жінки розпочалась сильна кровотеча, викликав швидку медичну допомогу. За офіційними даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпіла, користуючись своїм законним правом, відмовилась від обвинувачення за фактом замаху на зґвалтування, відтак чоловіка судили лише за нанесення їй тяжких тілесних ушкоджень. У суді він свою провину визнав повністю, запевняв, що розкаюється. За вироком суду його засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 121 КК України).

Сумська обласна прокуратура