До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки у Києві

За підтримання обвинувачення Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва винесено обвинувальний вирок 32-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2021 року підозрюваний, перебуваючи на вулиці Райдужній у Дніпровському районі столиці, помітив 10-річну дівчинку, яка йшла додому. Чоловік прослідкував за нею та, зайшовши до під’їзду будинку, силоміць заштовхнув її до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати. Ним виявився місцевий житель, 1989 року народження, який працював на той час заступником директора з господарської роботи в одній із столичних шкіл.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнавав.

Водночас за принципової позиції ювенальних прокурорів окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов’язані з безпосереднім спілкуванням із дітьми строком на 3 роки.

Окрім цього, на виконання вироку суду інформацію про обвинуваченого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Також у даному кримінальному провадженні задоволено цивільний позов на користь потерпілої про відшкодування моральної шкоди у сумі 25 тис. грн.

Київська міська прокуратура