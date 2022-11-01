До 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення малолітньої падчерки

Ювенальними прокурорами Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 38-річного обвинуваченого в розбещенні малолітньої.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Шосткинської окружної прокуратури.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що чоловік з 2013 року проживав у одному з районних центрів Сумщини з жінкою, у якої була малолітня донька. Коли дівчинці виповнилось 9 років, чоловік почав розбещувати її. Лише через два роки дитина наважилась розповісти дорослим.

Разом з тим, чоловіка судили ще й за крадіжку бензопили з території підприємства.

У суді обвинувачений вину свою в крадіжці визнав, однак заперечував, що розбещував падчерку. Попри це, за результатом зібраних доказів обвинуваченого визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 156 та ч. 2 ст. 185 КК України). На вирок суду обвинувачений чекав за гратами.