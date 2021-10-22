До 6 років позбавлення волі засуджено фельдшера, який передавав наркотики ув’язненим

Вінницькою окружною прокуратурою у суді доведено винуватість колишнього фельдшера медичної частини однієї з установ виконання покарань області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, а також передача цих наркотичних засобів у місця позбавлення волі).

Слідством установлено, що фельдшер медичної частини, маючи право на вільний вхід та вихід до установи виконання покарань, погодився на прохання одного з ув’язнених передати для нього наркотик.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, медик незаконно придбав у місті Вінниці наркотичний засіб — канабіс, обіг якого заборонено, зберігав його за місцем проживання та надалі перевіз до місця несвободи, аби передати ув’язненому.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів судом медпрацівника визнано винуватим та засуджено до покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Крім цього, ще під час проведення досудового розслідування фельдшера звільнено із займаної посади.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури