До 6 років позбавлення волі засуджено підривників косметичного кабінету у Львові

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 47-річного мешканця Одеси та 31-річного мешканця Києва визнано винними у вчиненні хуліганства та умисному знищенні, пошкодженні майна (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 194 КК України).

Їм призначено призначене покарання у виді 6 років позбавлення волі кожному.

Прокурори в суді довели, що у листопаді 2021 року засудженні обманом проникли у салон косметології, що знаходився у центрі міста Львова. У цей час там знаходились три працівниці та відвідувачка.

Зайшовши у салон, чоловіки напали на працівниць, розпилили їм в обличчя газовий балончик. Після чого нападники розлили невідому речовину по всьому приміщенні та вчинили вибух.

Внаслідок вибуху та неконтрольованого поширення вогню у салоні косметології було пошкоджено стіни приміщення, обладнання та інше майно, внаслідок чого він припинив функціонування.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури