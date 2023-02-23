До 6 років позбавлення волі засуджено роменчанина, який оформив на ім’я знайомих кредити та позики без їх відома

Липоводолинським відділом Роменської окружної прокуратури в суді доведено вину 25-річного роменчанина, який ошукував знайомих, оформлюючи на їх ім’я кредити та позики, а також підробив паспорт громадянина України.

За даним слідства, молодик входив у довіру до знайомих, відтак отримував доступ до їх особистих кабінетів, зареєстрованих у банківських установах. За допомогою смартфону він, знаючи логіни, паролі додатку та персональні дані знайомих, отримував на їх імена фінансові позики та оформляв кредити.

Упродовж березня – квітня 2021 року молодик у такий спосіб ошукав двох знайомих дівчат та провів більше 30 фінансових операцій, використовуючи їх персональні дані. На ім’я однієї він отримав близько 35 тис. грн фінансової позики та викрав у потерпілої 2 тис. грн.

На іншу молодик оформив кредитів на суму понад 16 тис. грн.

Більш того, під час обшуку правоохоронці вилучили в підозрюваного підроблений паспорт, у якому вклеєне його фото, однак зазначене ім’я іншої особи.

У суді обвинувачений провину свою визнав частково, пояснив, що потерпілі нібито дозволяли йому використовувати їхні дані для оформлення кредитів, при цьому він обіцяв їм повернути позичені кошти, однак не завжди в нього це виходило.

За вироком суду першої інстанції від 20 лютого 2023 року обвинуваченого визнано винним у шахрайстві, викраденні грошей, підробленні документів та засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 185 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура