До 6 років позбавлення волі засуджено шахрая, який обміняв 60 тис. доларів на сувенірні гривні

За підтримання державного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва до 6 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який під приводом обміну валют заволодів грошовими коштами у сумі 60 тис. доларів США.



Згідно з матеріалами слідства, 25-річний обвинувачений розміщав в мережі інтернет оголошення про обмін іноземної валюти за вигідним курсом.

Під час здійснення обміну валюти, чоловік замість справжніх грошей передавав клієнтам сувенірні гривневі купюри, які були запаковані в поліетиленовий пакет та перев’язані стрічкою з відтиском нібито банківської печатки.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва шахрая визнано винним за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури