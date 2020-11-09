До 6 років позбавлення волі засуджено водія за смертельний наїзд на велосипедиста

За принципової позиції Київської міської прокуратури вироком Дарницького районного суду міста Києва до 6 років позбавлення волі засуджено водія за ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дорожня пригода сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана поблизу станції метро «Харківська» у Дарницькому районі столиці.

Водій фургону Volkswagen Transporter, здійснюючи поворот перед нерегульованим пішохідним переходом, обладнаним велосипедною доріжкою, не переконався у безпечності такого маневру та збив велосипедиста, коли той перетинав дорогу переходом.

Постраждалий велосипедист 1937 р.н. від отриманих травм помер у лікарні.

Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому правопорушенні та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Київська міська прокуратура