До 6 років позбавлення волі засуджено жителя Хмельницького району за смертельний наїзд на мотоцикліста

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного жителя Хмельницького району у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, п’яний водій автомобіля «Волга», який був позбавлений права керувати транспортними засобами, здійснив наїзд на мотоцикліста та втік з місця події.

Від отриманих травм потерпілий помер в реанімації.

Незважаючи на те, що засуджений намагався уникнути покарання шляхом направлення апеляційної скарги, прокурорам вдалось довести його вину та відправити за ґрати.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду кермувальника авто засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури