До 6 років та 6 місяців позбавлення волі засуджено ув’язненого, який ошукував довірливих громадян із СІЗО

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської окружної прокуратури 38-річного жителя Луганської області засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в слідчому ізоляторі за вчинення розбійного нападу та маючи доступ до мобільного телефону, чоловік ошукував довірливих громадян по всій Україні.

Зокрема, він у мережі інтернет підшукував оголошення про продаж товару, телефонував продавцеві та повідомляв, що має намір придбати вказану річ і готовий перерахувати всю суму. Продавець надсилав номер свої банківської картки, а далі обвинувачений просив підтвердити перерахування коштів та виконати певні дії в додатку. Після здійснення відповідних транзакцій та надання так званому покупцеві додаткової інформації продавець втрачав кошти, які були в нього на банківській картці.

У такий спосіб обвинувачений ошукав 5 осіб, збагатившись майже на 130 тис. грн.

За вироком суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі, при цьому суд частково приєднав покарання за попереднім вироком суду та призначив обвинуваченому остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років та 6 місяців.

Сумська обласна прокуратура