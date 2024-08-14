До 6 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено двох мешканців Снігурівки за співпрацю з державою-агресором

За публічного обвинувачення прокурора Миколаївської обласної прокуратури 45-річну жінку та 38-річного чоловіка визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їх засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права упродовж 10 років обіймати посади в органах влади.

Прокурор в суді довів, що засуджені, після окупації м. Снігурівка Миколаївської області не виїхали на підконтрольну Україні територію та почали добровільно співпрацювати з ворогом.

У серпні 2022 року окупанти призначили жінку «начальником відділу освіти Херсонської області в Снігурівському районі», а чоловік очолив «відділ комунального майна ВЦА Снігурівського району».

На посадах засуджені виконували організаційно-розпорядчі функції.

До обов’язків начальника відділу освіти належало створення умов для надання початкової, основної та середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами рф.

Начальник відділу комунального майна здійснював організацію роботи відділу комунального майна, займався підбором та навчанням кандидатів на посаду охоронців, проводив інвентаризацію комунального майна, яке поставлено на облік в незаконно створених об’єктах «адміністрації».

Вироки ухвалено заочно. Засуджені відбуватимуть покарання з моменту їх затримання.

Наразі зловмисники оголошені в розшук у зв’язку із переховуванням на тимчасово окупованих територіях.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі СВ УСБУ в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура