До 6 років ув’язнення за збут психотропних препаратів засуджено мешканця Бориспільщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Бориспільської окружної прокуратури мешканця Бориспільщини засуджено за збут особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у червні 2023 року чоловік, знаходячись у м. Бориспіль, продав особі поліетиленовий зіп-пакет, всередині якого знаходилась кристалоподібна речовина маюча у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP (небезпечний синтетичний наркотик).

Київська обласна прокуратура