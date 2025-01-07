До 6 років ув’язнення засуджено двох жінок, які очолили селищні ради окупаційної влади на Миколаївщині

За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав двох мешканок Баштанського району Миколаївської області винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їх заочно засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їм заборонено обіймати посади в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Прокурори в суді довели, що засуджені у березні 2022 року співпрацювали з ворогом та добровільно очолили незаконно створені органи окупаційної влади. Одна з жінок зайняла посаду так званої «голови селищної ради с. Павлівка Снігурівського району Херсонської області», інша – очолила «селищну раду с. Івано-Кепине Снігурівського району Херсонської області».

На псевдопосадах жінки виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Зокрема, вони налагоджували взаємодію з окупаційними органами влади регіону, формували списки осіб, які належать до незахищених верств населення, збирали відомості про пошкоджене майно та пустуючи житлові будинки для подальшої їх передачі на баланс селищної ради. Крім того, вони проводили пропаганду серед місцевого населення, схиляючи його до співпраці з окупаційною владою рф.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі УСБУ в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура