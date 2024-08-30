До 6 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини за розбещення 9-річної дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей або займатись діяльністю, з роботою з дітьми.

Прокурори у суді довели, що на початку жовтня 2018 року в Бучанському районі 9-річна дівчинка прийшла в гості до своєї подруги, яка проживала по сусідству. Залишившись наодинці з дитиною, чоловік вчинив щодо неї розпусні дії.

Свою вину засуджений не визнав. Проте, врахувавши повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок.

Інформацію про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура