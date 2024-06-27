До 6 років ув’язнення засуджено водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП та втік з місця події

Прокурором Сумської обласної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 28-річного чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 21 березня 2024 року в м. Лебедин близько 17 години. Керуючи автомобілем «Hyundai Santa Fе», водій виїхав на смугу зустрічного руху, де збив велосипедистку та зіткнувся іще з однією автівкою. 62-річна велосипедистка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події. Водій транспортного засобу покинув місце події.

Встановлено, що він керував авто, не маючи посвідчення водія, більш того він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У суді обвинувачений провину свою визнав, пояснив, що потягнувся за пачкою цигарок, відволікся, тому й сталась ДТП. Був у шоці, відтак поїхав з місця події.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 10 років (ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 КК України).

Сумська обласна прокуратура