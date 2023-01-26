До 6 років ув’язнення засуджено винуватця ДТП, в якій загинули батько з сином

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київським апеляційним судом залишено без змін міру покарання водію, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинуло двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що у грудні 2020 року на території Обухівського району, водій автомобіля марки «Renault» здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки «ВАЗ 21099».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 46-річний водій автомобіля «ВАЗ 21099» загинув на місці аварії, а його 14-річний син помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки.

Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд залишив покарання, призначене судом першої інстанції, без змін.

Київська обласна прокуратура