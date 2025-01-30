До 6 років ув’язнення засуджено жителя Новгород-Сіверщини, котрий ошукав матір полеглого воїна майже на ₴1,5 млн. 

За публічного обвинувачення прокурорів Новгород-Сіверської окружної прокуратури визнано винним жителя Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 190 КК України). Вироком суду його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурор у суді довів, що 25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ.

Користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця та під різними вигаданими приводами (необхідність придбання спорядження, ліків, авто тощо) систематично звертався до мешканки Київської області, яка нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України, з проханням допомогти коштами. Потерпіла перерахувала на карткові рахунки зловмисника майже 1,5 млн грн.

Крім того, обвинувачений створив додаткову фіктивну сторінку в мережі «Facebook», з якої від імені вигаданої дівчини додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та просив перерахувати на його особистий банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

Будучи введеними в оману, потерпілі переказали на картку обвинуваченого від 500 до 6000 грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

За інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури