До 6 років за ґратами засуджено Дрогобичанина за розбещення двох малолітніх хлопчиків

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у розбещенні двох малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).

Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі.

Встановлено, що у липні цього року обвинувачений помітив у дворі будинку 12-річного та 13-річного хлопчиків, які сиділи на лавці.

Чоловік підійшов до малолітніх і попросив їх нібито допомоги по господарству. Зайшовши з ними до себе додому, він заченив двері та вчинив розпусні дії.

Однак діти зрозуміли значення його дій, відчинили вікно і втекли.

Вони подзвонили до поліції, після чого розповіли про те, що трапилося своїм батькам.

Фігурант був затриманий правоохоронцями одразу після вчинення злочину.

За рішенням суду інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До вступу вироку у законну силу суд залишив його під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури