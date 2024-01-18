До 6 років за ґратами засуджено жительку Сумщини, яка передавала ворогу інформацію про місця дислокації військових формувань та блокпостів
За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури жительку с. Верхня Сироватка Сумського району визнано винною в поширенні інформації про розташування українських військових формувань та виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Її засуджено до 6 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що уродженка республіки Казахстан, яка тривалий час проживає на Сумщині, під час повномасштабної війни розпочала співпрацю з представником держави-агресора. Вона передавала йому детальну інформацію про розташування та переміщення українських військовослужбовців та кількість військової техніки Збройних Сил України, а також розміщення блокпостів та інших військових споруд на території м. Суми та Сумського району.
Засуджена систематично інформувала ворога про ситуацію в районі, скидаючи за допомогою одного з месенджерів відповідні повідомлення та відео.
Також передавала окупантам фотознімки схематичних креслень місцевості, зроблені від руки, де, на її думку, знаходиться система ППО.
Більш того, будучи активною учасницею різноманітних груп у забороненій російській соцмережі, засуджена поширювала антиукраїнські пости, вихваляючи агресора.
Жінку затримали в серпні 2023 року. На вирок суду вона чекала під вартою.
У суді вона провину свою не визнала.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Сумській області.