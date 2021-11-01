До 6 років засуджено сільського голову за спробу шахрайського заволодіння 80 тис. доларів

Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора вироком суду голову сільської ради у Зборівському районі Тернопільської області визнано винним у спробі заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами, обіцянці надання неправомірної вигоди службовій особі, а також зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України).

Бережанським районним судом Тернопільської області йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі зі штрафом 8500 грн та конфіскацією майна. Крім того його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки.

Прокурором у суді доведено, що голова Мшанецької сільської ради з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом обману намагався заволодіти коштами потерпілого в розмірі 80 тис доларів США. За ці кошти він обіцяв вирішити питання про виділення у власність 2 га землі поблизу автотраси Тернопіль-Залізці-Почаїв для будівництва готельного комплексу. Хоча насправді таких повноважень він не мав, оскільки вказана ділянка розташована за межами населеного пункту.

Офіс Генерального прокурора