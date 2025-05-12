До ₴60 млн. злочинного прибутку: на Київщині знешкоджено діяльність підпільних виробників сигарет (відео)

Знаходилася вона за 120 км від Києва, у Білоцерківському районі, а промислові потужності щодоби дозволяли виготовляти до 60 000 пачок. Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні.

Основними шляхами надходження на ринок контрафактних цигарок є виготовлення товару у підпільних цехах. Тому співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводять комплексні заходи щодо протидії правопорушенням у цій сфері. Головним завданням є встановлення місць підпільних виробництв тютюнової продукції, як основного постачальника контрафакту на споживчий ринок. Одну з таких фабрик днями ліквідували оперативники ДСР Нацполіції спільно з детективами БЕБ.

До її організації причетні мешканці Київської та Черкаської областей. Орендоване приміщення ділки обладнали кількома промисловими виробничими лініями, потужності яких дозволяли щодоби отримувати понад 60 000 пачок сигарет. Готову продукцію збували великими партіями як роздрібним, так і гуртовим збувачам по всій території держави, а також через мережу телеграм-каналів.

До 60 млн грн прибутку на місяць отримували організатори нелегального бізнесу, при цьому вони не сплачували жодних податків. Відтак бюджет не доотримав близько 12 000 000 гривень.

Для знешкодження підпільної діяльності співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та БЕБ провели спільні заходи. За їх результатами вилучили майна на 60 млн грн:

– лінії для повного циклу виробництва тютюнових виробів;

– 115 000 пачок цигарок відомих виробників,

– 3 палети з цигарками,

– понад 2 000 кг тютюну (сировини);

– 160 бабін паперу, плівки, фольги та інших матеріалів для виробництва сигарет,

– вантажівки.

Із вилученого тютюну можна було виготовити понад 1,5 млн пачок цигарок та отримати від їх продажу 40 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України