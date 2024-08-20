До 7 років і 3 місяців ув’язнення засуджено чоловіка, який побив та пограбував перехожого

Прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 28-річного чоловіка, який пограбував на вулиці перехожого.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія відбулась 29 травня 2024 року близько 16:00 год у селищі Миколаївка Сумського району. На одній із вулиць, поблизу магазину, на 38-річного місцевого мешканця напав невідомий. Нападник наніс потерпілому декілька ударів в обличчя, силою відібрав його мобільний телефон та втік з місця події.

Співробітники поліції оперативно встановили та затримали нападника. Ним виявився місцевий житель, який до цього неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Більш того, він має невідбуті покарання за вчинення, зокрема, домашнього насильства стосовно свого діда.

У суді обвинувачений провину свою заперечував, намагався переконати суд, що потерпілий добровільно віддав йому свій телефон. Попри це, за результатом зібраних доказів вирком суду, приєднавши невідбуті покарання, обвинуваченого засуджено до 7 років 3 місяці позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура