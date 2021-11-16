До 7 років і 3 місяців за ґратами засуджено сумчанина, який побив до смерті власну матір

За публічного обвинувачення Буринського відділу Конотопської окружної прокуратури вироком суду 44-річного чоловіка визнано винним в нанесенні смертельних тілеснних ушкоджень своїй матері (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до 7 років 3 місяців позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у червні 2021 року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до матері. Жінка почала дорікати сину тим, що він систематично вживає алкоголь. На цьому ґрунті між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив дерев’яну палицю та наніс декілька ударів по голові та тулубу матері.

З тяжкими травмами 71-річну потерпілу було госпіталізовано в лікарню, де через п’ять днів вона померла.

У суді обвинувачений визнав свою провину повністю, запевняв, що шкодує про свій вчинок.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури