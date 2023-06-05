До 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркоторговця з Київщини
Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури довели у суді винуватість чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
У ході судового розгляду сторона обвинувачення довела, що засуджений зберігав вдома придбаний канабіс та реалізовував його наркозалежним особам.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.Tweet