До 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркоторговця з Київщини

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури довели у суді винуватість чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

У ході судового розгляду сторона обвинувачення довела, що засуджений зберігав вдома придбаний канабіс та реалізовував його наркозалежним особам.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура