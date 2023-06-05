До 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркоторговця з Київщини

Published

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури довели у суді винуватість чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Возможно, это изображение текст

У ході судового розгляду сторона обвинувачення довела, що засуджений зберігав вдома придбаний канабіс та реалізовував його наркозалежним особам.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...