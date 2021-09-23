До 7 років позбавлення волі загрожує чоловікові, на присадибній ділянці якого вилучено близько 800 рослин снотворного маку

Великописарівським відділом Охтирської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка, який на присадибній ділянці вирощував снотворний мак для виготовлення наркотичного засобу – опій ацетильований.

За даними слідства, обвинувачений на власній присадибній ділянці вирощував рослини маку, які відповідно до висновку експертів містять наркотично активні алкалоїди опію. Усього виявлено та вилучено майже 800 рослин. Більш того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено близько 300 г макової соломки, а також медичний шприц із особливо небезпечним наркотичним засобом – опій ацетильований, який він особисто виготовив із рослин маку.

Діяльність наркоаграрія припинено в серпні 2021 року співробітниками Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 310 (незаконне вирощування снотворного маку в кількості п’ятсот і більше рослин) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виготовлення, придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів) КК України. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Сумська обласна прокуратура