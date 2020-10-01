До 7 років позбавлення волі загрожує сумчанину за сексуальне насильство щодо неповнолітньої

Сумською місцевою прокуратурою затверджено та 30 вересня 2020 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного сумчанина, який скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської місцевої прокуратури.

Подія сталась 26 липня 2020 року близько 21 год 30 хв у м. Суми. 15-річна дівчина побачила, як за нею спостерігає дорослий чоловік зі спущеними штанами. Неповнолітня намагалась втекти, однак чоловік наздогнав її, повалив на землю та вчинив сексуальне насильство. Коли на крик дівчини прибігли перехожі, нападник з місця події втік. Однак вже через декілька хвилин його затримали співробітники поліції.

Як з’ясувалось, затриманий вже був засуджений за замах на зґвалтування жінки. У районі дачного кооперативу «Хімік» 29 липня 2015 року він напав на потерпілу, однак скоїти злочин йому завадили громадяни, які прибігли на крик жінки. Також цей чоловік був засуджений за грабіж, вчинений 13 листопада 2017 року в м. Суми. Тоді він відібрав у неповнолітньої телефон.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 (вчинення сексуального насильства щодо неповнолітньої особи) КК України. На вирок суду він чекає в СІЗО. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове слідство проведено Сумським відділом поліції.