До 7 років позбавлення волі засуджено активного прибічника відокремлення Закарпаття

Як встановили слідчі СБУ в Закарпатській області, ним виявився 43-річний закарпатець, який агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни.

Позиціонуючи себе як «активіст крайового русинства», чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення «Республіка Підкарпатська Русь». У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

Особа оголошена у міждержавний розшук. Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого.

Оперативні та слідчі дії проводилися Управлінням Служби безпеки України у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Закарпатській області