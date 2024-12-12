До 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який скоїв ДТП з двома загиблими

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури та Бучанської окружної прокуратури, за результатами судового розгляду, до 7 років позбавлення волі з додатковим покаранням у виді позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки, засуджено водія авто за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року, керуючи транспортним засобом «Porsche Cayenne», водій грубо порушив декілька пунктів правил дорожнього руху одночасно, що призвело до зіткнення із пасажирським автобусом. Від удару автобус перекинувся на правий бік, внаслідок чого двоє пасажирів автобуса загинули на місці події.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура