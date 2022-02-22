До 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка за розбещення неповнолітніх та розповсюдження порнографії

За публічного обвинувачення Жмеринської окружної прокуратури визнано винним та засуджено до покарання у виді 7 років позбавлення волі місцевого жителя за розбещення неповнолітніх та розповсюдження порнографічних предметів (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Встановлено, що чоловік систематично запрошував до своєї квартири дітей віком від 12 до 14 років.

Він пригощав їх солодощами, давав незначні суми коштів, а потім демонстрував відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії, задовольняючи у такий спосіб свою статеву пристрасть. Загалом від його дій постраждали 11 дітей.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури