До 7 років позбавлення волі засуджено двох молодиків за розбійний напад на сусіда

Окружною прокуратурою м. Суми в суді доведено вину 27-річного та 28-річного молодиків у розбійному нападі на сусіда.

Встановлено, що подія сталась 10 серпня 2020 року в м. Суми. У дворі багатоповерхівки молодики зустріли свого сусіда, якому запропонували випити. Певний час вони всі разом спілкувались біля місцевого магазинчика, розпиваючи спиртні напої.

Згодом чоловік вирішив піти додому. Молодики пішли за ним. Коли чоловік вже підходив до дверей власної квартири, вони вдарили його по голові ззаду, після чого затягли до квартири. Там потерпілому нанесли ще декілька ударів, від яких він втратив свідомість. Коли отямився, вияви зникнення 4800 грн, телевізора та медіацентра.

Викрадене майно молодики здали в ломбард, вказавши, що це приватна власність одного з них. У 49-річного потерпілого діагностовано струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та перелом носа.

За вироком суду обвинувачених визнано винними у інкримінованих злочинах та обох засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла (ч. 3 ст. 187 КК України).

Сумська обласна прокуратура