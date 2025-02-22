До 7 років позбавлення волі засуджено кременчуківця за смертельне побиття своєї бабусі

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури 32-річного жителя Кременчука визнано винним у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 22 жовтня 2024 року, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, кременчуківець посварився зі своєю 84-річною бабусею. Під час конфлікту він кулаком і ногою жорстоко побив жінку та не менше 4 разів вдарив головою об дерев’яне бильце дивана і край столу.

Тиждень онук жив у квартирі, де перебував труп бабусі, потім повідомив до Кременчуцького районного управління поліції, що виявив родичку мертвою. Проте вже після першочергових слідчих дій правоохоронці встановили причетність онука до скоєння злочину.

Вирок ухвалив Автозаводський районний суд Кременчука. До набрання ним законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури