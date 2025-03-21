До 7 років позбавлення волі засуджено охтирчанина, який пограбував жінку

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 29-річного чоловіка, який напав на перехожу.

Прокурор довів у суді, що подія сталась на одній із вулиць м. Охтирка 7 січня 2025 року. Обвинувачений у вечірній час напав на жінку, яка поверталась додому. Нападник штовхнув потерпілу та вирвав із рук сумку, в якій перебував мобільний телефон, банківські картки та інші цінні для речі.

Співробітники поліції оперативно затримали нападника. Він не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, до цього затриманий вже був заслужений за розбій та 9 років провів у місцях позбавлення волі.

Більш того, чоловік має не зняту та не погашену судимість.

За вироком суду обвинуваченого визнано виним у вчиненні грабежу та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура