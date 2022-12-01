До 7 років позбавлення волі засуджено водія, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця події

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 33-річного чоловіка, який скоїв ДТП та втік з місця події.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 30 липня 2022 року близько 19 год, на автодорозі Лебедин – Рябушки водій, керуючи автомобілем Wolksvagen Passat В5, скоїв наїзд на велосипедиста та втік. Від отриманих тілесних ушкоджень 20-річний юнак помер у кареті швидкої допомоги. Вже через декілька годин було встановлено особу водія, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У суді обвинувачений провину свою визнав, пояснив, що заснув за кермом, а коли зрозумів, що збив велосипедиста, злякався і поїхав з місця події.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель осіб) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України та засуджено до семи років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами десять років.

Сумська обласна прокуратура