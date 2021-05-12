До 7 років позбавлення волі засуджено жінку, яка позбавила життя співмешканця

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 36-річної жінки, яка позбавила життя свого співмешканця.

Подія сталась 4 липня 2020 року в смт Вороніж Шосткинського району. Під час застілля жінці зателефонував колишній і запросив її до себе. Цю розмову почув її співмешканець.

На ґрунті ревнощів між цивільним подружжям виникла сварка, яка переросла в бійку. Як стверджує жінка, чоловік дав її ляпас, вона відповіла йому тим же. Чоловік ображав її та почав виганяти з дому. Щоб захистити себе, вона схопила зі столу ніж та вдарила ним співмешканця в ногу. Після цього жінка пішла спати в господарське приміщення. Розбудили її вже працівники поліції, які повідомили, що від отриманої травми її 33-річний співмешканець помер.

У суді обвинувачена запевняла, що це був самозахист, однак зібрані докази свідчать про те, що в неї була можливість вийти з кімнати та припинити спілкування з потерпілим.

За вироком суду обвинувачену визнано винною в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження потерпілому, що спричинило його смерть та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

Сумська обласна прокуратура