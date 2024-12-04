До 7 років позбавлення волі засуджено жінку, яка в річницю весілля убила свого чоловіка

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 43-річної жінки, яка позбавила життя свого чоловіка.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 22 серпня 2024 року в с. Мащанка Охтирського району. Під час спільного вживання спиртних напоїв між подружжям виникла сварка. Чоловік дорікав дружині тим, що вона довго ходила за спиртним.

Жінка дочекалась, доки чоловік ліг на ліжко відпочити, схопила ніж і ударила його в область грудної клітини. Від отриманих травм 45-річний потерпілий помер.

При цьому жінка втекла з місця події. Повернулась лише на ранок та зателефонувала до поліції.

У суді жінка свою вину визнала, пояснила, що не планувала вбивати чоловіка. З її слів того дня у них була річниця весілля, а чоловік на неї кричав та вимагав спиртне. Швидку не викликала, бо зрозуміла, що «вже все», йому ніхто не допоможе.

За вироком суду жінку визнано винною в умисному вбивстві та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду вона чекала за гратами.

Сумська обласна прокуратура