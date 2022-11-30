До 7 років позбавлення волі засуджено жінку за ДТП з трьома загиблими на Сумщині

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 31-річної жінки, яка скоїла ДТП з трьома загиблими.

За даними слідства, ДТП сталась 8 вересня 2022 року близько 21.50 год. Керуючи автомобілем «Dacia Logan» та рухаючись в напрямку с. Землянка Конотопського району, на виїзді з с. Грузьке водійка проявила злочинну самовпевненість, маючи об’єктивну можливість вчасно виявити перешкоду для руху, не вжила заходів для зменшення швидкості та збила двох пішоходів, що рухалися по краю проїзної частини в попутному напрямку. Внаслідок події юнаки, одному з яких 18 років, а іншому 19 років, загинули на місці. 33-річна пасажирка авто отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні 15 вересня 2022 року. У крові водійки виявлено 1,5 проміле алкоголю.

У суді обвинувачена провину свою визнала повністю, запевняла, що розкаюється. Більш того, вона відшкодувала потерпілим моральні та матеріальні збитки, відтак вони не мають до неї претензій та не наполягають на суворому покаранні. З урахуванням позиції потерпілих рішенням суду обвинувачену визнано винною за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України та засуджено до семи років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами десять років.

Сумська обласна прокуратура