До 7 років позбавлення волі засуджено жительку Овруча за смертельне травмування співмешканця

За обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жінку засуджено до 7 років позбавлення волі та сплати 270 тис. грн моральної шкоди.

Установлено, що трагічна подія сталася у серпні 2020 року у місті Овручі.

Пізно увечері, близько 22.30 год, 46-річна овручанка вдома разом із своїм співмешканцем вечеряли та вживали алкогольні напої. Коли ж між ними раптово виникла суперечка, обвинувачена, розлютившись, схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка у груди.

Від ножового поранення у серце, що спричинило велику втрату крові, 56-річний чоловік помер.

За показами свідків у суді, між співмешканцями й раніше виникали сварки, під час яких потерпілий ображав жінку, зневажливо висловлювався про неї.

Свою вину обвинувачена визнала.

На сьогодні вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури