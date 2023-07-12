До 7 років позбавлення волі засуджено жителя Полтавщини за смертельне побиття знайомого

За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 45-річного жителя м. Заводське визнано винним у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася 1 січня цього року за місцем проживання чоловіка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, господар будинку почав випроваджувати двох своїх знайомих, з якими святкував Новий рік.

Унаслідок між ним та одним із гостей, який вимагав продовження застілля, виник конфлікт, під час якого зловмисник двічі вдарив знайомого кухонним ножем.

Співмешканка господаря оселі викликала медичну допомогу, однак життя людині врятувати не вдалося. Через два дні у лікарні потерпілий помер.

За скоєне Лохвицьким районним судом вказану особу позбавлено волі на 7 років. Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури